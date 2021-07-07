Новак Джокович — Мартон Фучович: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/4 финала Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович — Мартон Фучович в четвертьфинале Уимблдона-2021.



Ставка: ТМ 29.5 за 1.78.



«Новак Джокович, похоже, выходит на проектную мощность. В четвёртом круге у него не возникло проблем с Кристианом Гарином. В четвертьфинале соперником серба мог бы стать Андрей Рублёв, но он неожиданно проиграл Мартону Фучовичу. Всё-таки чувствуется, что форма у Рублёва значительно хуже, чем на старте сезона. Фучович же выжал из себя всё, играл зачастую активнее, меньше ошибался. По праву венгр в четвертьфинале.



Но я сомневаюсь, что у Мартона есть хоть какие-то шансы на борьбу в этой встрече. У него неплохая подача, но не невероятная. Превзойти Джоковича в розыгрышах будет крайне сложно. Нужно рисковать и всё время попадать. Фучович всё-таки не элитный игрок, к тому же будет сказываться усталость после пяти сетов с Рублёвым.



Думаю, достаточно уверенно серб шагнёт в полуфинал. В матче будет сыграно меньше 29,5 гейма», — сказала Чакветадзе.