Англия — Дания: прогноз Алексея Андронова на полуфинальную игру Евро-2020

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Англия — Дания в 1/2 финала Евро-2020.
Ставка: обе забьют за 2.17.
«Полуфинал Евро. Очень уверенно здесь выступает английская команда, несмотря на не очень внятный матч с шотландцами. Всё равно результата Англия достигает. Ещё ни одного мяча она не пропустила. Сборную Украины в четвертьфинале просто разбили в пух и прах.
Но мне кажется, Дания будет первой сборной, которая окажет настоящее сопротивление англичанам. Даже потеря Эриксена на датчанах никак не сказалась. И они два раза подряд забили по 4 мяча.
В общем, от этого матча жду забитых голов. Вжиматься в свою штрафную и там сидеть никто не будет. У Дании очень хорошие шансы на то, чтобы стать первой командой, которая забьёт Англии, тем более что датчане так устроены, что там не очень понятно, кто лидер нападения и кого прикрывать. Сразу несколько футболистов могут выходить на ударную позицию и завершать атаку. И делают они это на достаточно приличном уровне.
Выбираю из двух вариантов: «Дания забьёт» за 1.76 и «обе забьют» за 2.17. И тот и другой вариант, мне кажется, достаточно хорошо выглядят», — сказал Андронов.
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