Англия — Дания: прогноз Егора Титова на матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Англия — Дания в 1/2 финала Евро-2020.



Ставка: Англия не проиграет и ТМ 2.5 за 1.90.



«Манеру игры и стиль сборной Англии за этот Евро мы успели изучить. Ничего не изменится и в полуфинале, хотя англичане возвращаются на домашний «Уэмбли». Это будет аккуратный футбол, с оглядкой на тылы. Риск будет сведён к минимуму. Главная задача — не пропустить. За пять предыдущих встреч ни одного мяча Англия в свои ворота не получила. Впереди же есть футболисты, которые могут решить эпизод. В первую очередь это Стерлинг и Кейн. Есть великолепные стандарты. Ничего нового от Англии не жду.



Интересно посмотреть, как поведёт себя Дания. Будет ли стараться играть от себя или тоже станет осторожничать. Мне кажется, что Дании нет смысла сидеть у своих ворот. Это не её футбол. Ей нравится атаковать, нагнетать. А если она постарается сыграть на контратаках, то это будет означать смену стиля. Не факт, что игроки к такому готовы.



Я не жду результативного футбола. Все будет скупо, сухо. Меньше 2.5 мяча и Англия не проиграет — такую ставку выберу. Не уверен, что Англия победит в основное время, но не проиграет точно», — сказал Титов.