Роджер Федерер — Хуберт Хуркач: прогноз Анны Чакветадзе на встречу Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Роджер Федерер — Хуберт Хуркач в четвертьфинале Уимблдона-2021.



Ставка: ТБ 39.5 за 2.00.



«Очень жаль, что не удалось Даниилу Медведеву выйти в четвертьфинал Уимблдона. Спутал ему карты лондонский дождь. Матч с Хуркачем был перенесён на день, и теннисистам пришлось доигрывать под крышей. А такие условия оказались на руку поляку. Он чувствовал себя свободно и комфортно. Медведев же играл не в тот теннис, в который привык.



Думаю, что Хуркач с такой игрой может стать проблемой и для Роджера Федерера. Заряд уверенности он получил после победы над второй ракеткой мира. И у него есть очень неплохая игра. На задней линии чувствует себя здорово, плотные удары наносит, к сетке может пойти и сыграть там убедительно. Не забываем о том, что у Хуркача отличная подача. Он опасен.



Федерер в прошлом круге переиграл Лоренцо Сонего. Но мне показалось, что итальянец был настроен на борьбу только в первой партии. Тут, кстати, тоже пришлось прерывать матч и доигрывать его под крышей. И там у Сонего не было шансов. Он больше заботился о том, чтобы сыграть на публику, ярко. Внутри себя он понимал, что проигрывает.



Считаю, что Хуркач выйдет бороться за победу. Этот Федерер уязвим. Просто надо играть с должной концентрацией — бить плотно, держать подачу, рисковать на приёме. Считаю, что минимум затянет матч Хуберт. А возможно, и сенсация случится. Поставлю на то, что будет сыграно не менее 40 геймов», — сказала Чакветадзе.