Англия — Дания: прогноз Кирилла Дементьева на игру Евро-2020 7 июля

Футбольный комментатор, амбассадор БК «Фонбет» Кирилл Дементьев дал прогноз на матч 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания.



Ставка: обе забьют за 2.20.



«Сборная Англии превратилась чуть ли не в главного фаворита чемпионата Европы. За последние недели команда умудрилась пройти путь от сборной, в которую мало верят даже собственные болельщики, в команду, которая вообще не пропускает.



Наверное, в матче с датчанами именно сборная Дании является фаворитом. Хотя если команда доходит до полуфинала, то о фаворитизме говорить уже довольно сложно — все претенденты на победу.



У датчан всё началось почти с трагедии, но теперь эта история с Эриксеном придаёт команде сил — все играют не только за себя, но и за него, что заметно. С точки зрения боевого духа сборная Дании на редкость крутая команда. У меня есть ощущение, что это противостояние для англичан простым не получится. Пора уже сборной Англии пропустить гол в свои ворота. Почему бы это не сделать от сборной Дании, которая в атаке демонстрирует очень яркий футбол.



Мой прогноз — обе забьют. Хотя бы по голу в основное время должно состояться», — сказал Дементьев.