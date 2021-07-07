Англия — Дания: прогноз Ивана Млечного на полуфинальную игру Евро-2020

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания.



Ставка: победа Англии за 1.74.



«Англичане впервые за долгое время вышли в полуфинал чемпионата Европы и, что для них еще отраднее, оставшуюся часть турнира для них можно считать «домашней», ведь все матчи пройдут на «Уэмбли». Но я не перестаю говорить о том, что мне абсолютно не нравится манера игры сборной Англии и конкретно действия Саутгейта с его вечными перетасовками состава и прочим. Но все ближе и ближе тот день, когда он сможет утереть мне нос и всем доказать, что каждый очень зря в него не верил.



Англия уже действительно претендует на финал. Какой бы красивой ни была сказочка про прекрасную Данию, любой сказочке предстоит окончиться. Датчане показали себя очень хорошо, одержали победу в тяжелейшем матче со сборной Чехии, но все же, боюсь, на англичан их не хватит. Пускай, как я уже и говорил, мне не нравится стиль игры Саутгейта, но невозможно отрицать, что он дает результат. Ноль пропущенных мячей. А, как вы знаете, футбол такая игра, что если не забить, то и выиграть невозможно. Исключение, конечно, серия пенальти, но на этом Евро и Германия и Украина даже близко не были к тому, чтобы закончить матч с равным счетом. Плюс стоит отметить, что наконец-то Кейн начал приходить в себя и забивать.



Я думаю, что Англия в этой встрече победит, все-таки сказочке конец. Какой бы хорошей командой ни были датчане, но с таким соперником они еще не играли. Англичане очень сильны индивидуально и превосходят датчан в этом параметре. Поэтому предлагаю победу Англии в основное время.



Еще предлагаю поставить на то, что Кейн в этом матче забьет. Как бы он плохо ни начал этот чемпионат, но в последней игре показал себя очень хорошо и имеет идеальную возможность для того, чтобы догнать Роналду и Шиха в гонке бомбардиров», — сказал Млечный.