Англия — Дания: ставка Александра Мостового на встречу чемпионата Европы по футболу

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Евро-2020 Англия — Дания.
Ставка: ничья или победа Англии в один мяч за 2.39.
«Сборная Англии за 2021 год ни разу не проигрывала. Мощный старт в отборе на чемпионат мира в Катаре, где команда обыграла Сан-Марино, Албанию и Польшу, имел продолжение в товарищеских поединках и на групповом этапе чемпионата Европы.
Единственной осечкой «трёх львов» стала ничья с Шотландией. В плей-офф подопечные Гарета Саутгейта по очереди переиграли Германию и Украину.
Сборная Дании уверенно провела старт квалификации на ЧМ-2022, но старт группового этапа принёс два поражения подряд. Кроме того, неприятный эпизод в первой игре, когда едва спасли Эриксена, отрицательно повлиял на моральное состояние команды.
Переломным стал поединок против сборной России, когда «алая гвардия» нашла в себе силы и не оставила камня на камне от подопечных Черчесова. В плей-офф датчане легко разобрались с Уэльсом и Чехией.
У датчан хорошая команда, которая сыграет лучше, чем сборная Украины. Англичане имеют преимущество родного стадиона и бесконечную скамейку запасных, где есть отличные игроки.
Лично я жду, что «алая гвардия» может остановить хозяев матча, но все-таки сделаю аккуратную ставку. Предполагаю мирный исход или победу Англии в один мяч.
Моя ставка – ничья или победа Англии в один мяч», — сказал Мостовой.
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