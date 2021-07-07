Англия — Дания: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Европы по футболу — 2020

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов сделал ставку на матч Евро-2020 Англия — Дания.
Ставка: победа Англии за 1.76.
«Сказка для сборной Дании, наверное, закончилась по одной простой причине — Англия играет дома, сейчас они на таком подъёме, обыграв Германию и Украину в финальной части, что Дания вряд ли сможет их остановить. При своих болельщиках англичане дома захотят оформить выход в финал и побороться за трофей чемпионата Европы.
Датчане хорошо выступили, несмотря на то что с трудом вышли из группы. У них получилась удачная сетка — Уэльс, Чехия. Они добрались до полуфинала — это несомненный успех.
Англия, бесспорно, фаворит предстоящего матча. Эта команда с каждой игрой прибавляла и сейчас камня на камне не оставила от сборной Украины. Англичане нацелились выиграть звание чемпионов Европы, и для этого им осталось сделать лишь два шага. Всё складывается в их пользу — домашние стены, говорят, всегда помогают. Наверняка много опасности будет исходить от Стерлинга и Кейна. В победе англичан не сомневаюсь. Скорее всего, они победят с разницей в один-два мяча. Выбираю ставку «победа Англии за 1.76», — сказал Семшов.
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