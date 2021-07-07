Англия — Дания: прогноз Александра Вишневского на игру чемпионата Европы 7 июля

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания.



Ставка: ничья за 3.82.



«Второй полуфинал чемпионата Европы — сборная Англии после великолепных римских каникул и вынесения, к сожалению, сборной Украины в 1/4 финала в одну калитку, возвращается на «Уэмбли», где она провела предыдущие свои матчи и где она проведёт следующие. Вопрос только в том: один или два?



Сборная Англии является главным фаворитом матча с Данией, но мне кажется, что здесь не всё так очевидно. Сборная Дании выглядит солидной и укомплектованной командой во всех линиях — везде играют игроки топ-клубов. Как многие уже отмечали, потеря Эриксена не сделала команду слабее. Безусловно, это сильнейший футболист сборной Дании, но если раньше вся игра команды шла через него, то теперь каждый решает сам. Сборная Дании стала более тактически непредсказуемой, где каждый берёт инициативу на себя. Дело не только в психологии, что команда бьётся за своего капитана, но и тактически команда стала играть разнообразнее. Кто знает, может быть, чудо 1992 года, когда сборная Дании без своей главной звезды Микаэля Лаудрупа выиграла чемпионат Европы, снова повторится?



Мне кажется, сборная Англии не настолько сильна, чтобы быть уверенным в её победе в домашнем полуфинале. Думаю, что здесь будет бой, поэтому поставлю на ничью в основное время с высоким коэффициентом 3.82. Учитывая, что это плей-офф, где нет необходимости выигрывать в основное время, вероятность ничьей гораздо выше. Ничьи случаются гораздо чаще, чем в каждом третьем матче, поэтому есть смысл на неё поставить.



Мне кажется, здесь не будет рискованной игры, учитывая аккуратный стиль команды Саутгейта. Я поставлю на ничью, а болеть буду за сборную Дании», — сказал Вишневский.