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Англия — Дания: прогноз Эдуарда Мора на полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу

Англия — Дания: прогноз Эдуарда Мора на полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Англия — Дания в полуфинале Евро-2020.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.66.

«Англия — это абсолютно низовая команда. Счёт 4:0 в матче с Украиной не должен вводить в заблуждение. Там не было какой-то яркой игры. Команда атаковала осторожно и всё довела до голов, что было. Кроме того, сборная Украины была очень уставшая. Команда играла до гола, а после первого гола всё изменилось и так всё и завершилось.

Думаю, что в игре с Данией много моментов не будет, тем более что датская сборная мне очень сильно нравится. До чемпионата я был высокого о ней мнения. По ходу чемпионата Дания добавляет. Во всех линиях есть добротные футболисты. Не такие топ-футболисты, как в Англии, но все добротные. В команде хорошая атмосфера, отлично обороняется. Компактная команда, где все за одного.

Игра будет очень сложной и упорной. Поэтому первый мой прогноз — тотал матча меньше 2.5 мяча. Для меня это такой очевидный вариант.

Второй вариант менее очевидный, но я в него верю. В душе я болею всё же чуть против Англии. Мне не нравится футбол, в который она играет. Считаю, что с тем подбором футболистов, которые есть, можно показывать футбол очень высокого уровня. Интересный для болельщиков и специалистов, как, например, играет сборная Италии.

Англичане играют прагматично, и мне хочется, чтобы за такой футбол они были наказаны. В этом плане Дания нравится мне гораздо больше. Второй мой прогноз — Дания в основное время не проиграет», — сказал Мор.

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