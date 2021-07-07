Англия — Дания: прогноз Тимура Журавеля на полуфинал Евро-2020

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания.
Ставка: обе забьют за 2.15.
«Матч Англия — Дания в центре нашего внимания на «Лестер-сквер». Здесь очень шумно праздновали болельщики после того, как их сборная обыграла Украину.
Два раунда подряд я призывал вас ставить на победу Англии, и мы с вами выигрывали. Но эта ставка на данный матч смотрится слишком банально. Я бы хотел оттолкнуться в своём прогнозе от чего-то другого — более интересного. Лишь второй раз на этом турнире Англия столкнётся с такой мощной атакой. Предыдущая мощная атака, немецкая, была не очень складной и не очень удачливой. Именно поэтому Англия сыграла на ноль. Но теперь датская мощь всё-таки разобьёт эту оборону, и Англия впервые на турнире пропустит.
Но, играя дома, Англия должна забить, ведь она фаворит этого матча, она в итоге пройдёт в финал. Я бы призывал вас поставить на «обе забьют». Эту ставку неплохо оплачивают, потому что Англия вообще привыкла играть низовые матчи.
Дождь в Англии продолжает идти, вероятно, он будет и во время матча. Следующий прогноз на финал, возможно, с участием сборной Англии, мы сделаем в каком-то другом лондонском месте, хотя все места Лондона превратятся в одно шумное после полуфинала с Данией. Я в этом уверен — будет большая английская радость, Англия впервые с 1966 года выйдет в финал крупного турнира», — сказал Журавель.
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