Англия — Дания, 07.07.2021, смотреть онлайн, прямая трансляция матча Евро-2020
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Сборные Англии и Дании сыграют в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу. Встреча состоится 7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало — в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Первый канал.
Букмекеры считают фаворитом сборную Англии. Ставки на победу «львов» принимаются с коэффициентом 1.70. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1700 рублей. Ничья оценивается в 3.70, победа Дании — в 5.30.
На тотал больше 2.5 гола дают 2.37, на тотал меньше 2.5 гола — 1.62. «Обе забьют» идёт за 2.22, гол в первые 15 минут — за 3.80, а волевая победа любой из команд — за 6.70.
На проход сборной Англии дают 1.36, на проход сборной Дании — 3.22. Пенальти в основное время оценивается в 3.20, удаление — в 4.00.
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