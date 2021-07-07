Англия — Дания: беспроигрышная ставка 2000 рублей к матчу 1/2 финала Евро-2020
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Сегодня, 7 июля, состоится матч 1/2 финала Евро-2020. В 22:00 начнется игра между сборными Англии и Дании. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 2000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
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