«Тампа» — «Монреаль»: беспроигрышная ставка 2000 рублей к 5-й игре финала Кубка Стэнли

Рано утром 8 июля по московскому времени состоится пятый матч финальной серии Кубка Стэнли «Тампа» — «Монреаль». Пока что «молнии» ведут со счётом 3-1. Начало матча — в 03:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 2000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков на любое событие!



Забери свой бонус в три простых шага:



1. Зарегистрируйся с промокодом FAN.



2. Пройди упрощённую идентификацию.



3. Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей на финал Кубка Стэнли или любое другое событие.