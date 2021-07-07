«Тампа» — «Монреаль»: беспроигрышная ставка 2000 рублей к 5-й игре финала Кубка Стэнли
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Рано утром 8 июля по московскому времени состоится пятый матч финальной серии Кубка Стэнли «Тампа» — «Монреаль». Пока что «молнии» ведут со счётом 3-1. Начало матча — в 03:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 2000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков на любое событие!
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