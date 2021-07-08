Эшли Барти — Анжелик Кербер: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/2 финала Уимблдона

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Эшли Барти — Анжелик Кербер в полуфинале Уимблдона-2021.



Ставка: победа Кербер с форой (+1.5) по сетам за 1.68.



«Второй полуфинал на Уимблдоне. Австрийка Эшли Барти вышла в полуфинал, где сыграет с Анжелик Кербер, которая уже выигрывала Уимблдон. Всего у нее три победы на Шлемах. Был очень серьезный спад в игре у Кербер.



Но сейчас она выглядит стабильней, лучше. Воссоединились со старым тренером. Правда, вторая подача очень слабо летит. Соперницы сразу атакуют ее и начинают давить. Она, конечно, умеет играть на контратаке, сейчас и форму хорошую набрала.



Тем не менее слабая вторая подача сыграет роль в этом матче, хотя на задней линии Кербер умеет держать мяч очень прилично. Барти будет выходить вперед, но и Кербер умеет обводить. Особенно с двух рук у нее классный обводящий удар.



Думаю, что один сет Кербер сумеет выиграть, хотя будет непросто. Хотя бы в одном сете она сможет нормально отпадовать и выиграет партию», — сказала Чакветадзе.