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Арина Соболенко — Каролина Плишкова: прогноз Павла Кириченко на матч Уимблдона

Арина Соболенко — Каролина Плишкова: прогноз Павла Кириченко на матч Уимблдона
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Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил прогноз на полуфинальный матч Уимблдона между Ариной Соболенко и Каролиной Плишковой.

Ставка: ТМ 64.5 невынужденные ошибки за 1.85.

«Интереснейшее противостояние в полуфинале женского одиночного разряда, матч двух теннисисток, которые играют в атакующий теннис, — Соболенко против Плишковой.

Арина Соболенко по своей природе не умеет играть в осторожный теннис. Очень мощные удары, постоянно в атаку. Поэтому у её соперниц банально не так много возможностей для ошибок, которые будут попадать в раздел невынужденных. По «анфорсам» Соболенко выиграла абсолютно во всех своих матчах на этом турнире со средней разницей -13! Плишкова, несмотря на свой стиль игры, ошибалась намного меньше и в некоторых матчах уступала по этому компоненту. Здесь абсолютно очевидный для меня выбор — это фора по невынужденным ошибкам на Соболенко.

Ну и к общему тоталу — 64.5 выглядит завышенной планкой. У Плишковой в среднем 1.2 анфорса за гейм, у Соболенко — 1.33. Если сложить полученные цифры и приложить к геймам, то требуется около 25 геймов, чтобы пробить предлагаемый тотал. Но опять же, нужно понимать, что против такой атакующей соперницы, как Соболенко, у Плишковой меньше ошибок пойдут в зачёт невынужденных. Простое доказательство — против Арины четыре из пяти соперниц делали 17 и менее «анфорсов» по официальной статистике на этом турнире.

В пяти матчах Плишковой максимум по невынужденным ошибкам был 57, в четырёх остальных случаях не пробивали даже отметку 50. В матчах Соболенко также не пробивали такой высокий тотал.

Общий ТМ по невынужденным ошибкам и фора -1.5 по ним же на Соболенко — мой выбор ставок в данном матче», — сказал Кириченко.

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