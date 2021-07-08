Арина Соболенко — Каролина Плишкова: прогноз Павла Кириченко на матч Уимблдона

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил прогноз на полуфинальный матч Уимблдона между Ариной Соболенко и Каролиной Плишковой.
Ставка: ТМ 64.5 невынужденные ошибки за 1.85.
«Интереснейшее противостояние в полуфинале женского одиночного разряда, матч двух теннисисток, которые играют в атакующий теннис, — Соболенко против Плишковой.
Арина Соболенко по своей природе не умеет играть в осторожный теннис. Очень мощные удары, постоянно в атаку. Поэтому у её соперниц банально не так много возможностей для ошибок, которые будут попадать в раздел невынужденных. По «анфорсам» Соболенко выиграла абсолютно во всех своих матчах на этом турнире со средней разницей -13! Плишкова, несмотря на свой стиль игры, ошибалась намного меньше и в некоторых матчах уступала по этому компоненту. Здесь абсолютно очевидный для меня выбор — это фора по невынужденным ошибкам на Соболенко.
Ну и к общему тоталу — 64.5 выглядит завышенной планкой. У Плишковой в среднем 1.2 анфорса за гейм, у Соболенко — 1.33. Если сложить полученные цифры и приложить к геймам, то требуется около 25 геймов, чтобы пробить предлагаемый тотал. Но опять же, нужно понимать, что против такой атакующей соперницы, как Соболенко, у Плишковой меньше ошибок пойдут в зачёт невынужденных. Простое доказательство — против Арины четыре из пяти соперниц делали 17 и менее «анфорсов» по официальной статистике на этом турнире.
В пяти матчах Плишковой максимум по невынужденным ошибкам был 57, в четырёх остальных случаях не пробивали даже отметку 50. В матчах Соболенко также не пробивали такой высокий тотал.
Общий ТМ по невынужденным ошибкам и фора -1.5 по ним же на Соболенко — мой выбор ставок в данном матче», — сказал Кириченко.
- 8 июля 2021
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:47
-
07:38
-
00:40
- 7 июля 2021
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:46
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:35