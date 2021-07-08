Каролина Плишкова — Арина Соболенко: прогноз Анны Чакветадзе на игру Уимблдона

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Каролина Плишкова — Арина Соболенко в полуфинале Уимблдона-2021.



Ставка: победа Соболенко и ТБ 18.5 за 2.04.



«Женский Уимблдон продолжается — и нас ждет первый полуфинал, в котором Каролина Плишкова сыграет с Ариной Соболенко. Вроде бы у Каролины больше опыта в таких матчах. Впервые в своей карьере Соболенко вышла в полуфинал на «Шлеме». Вроде бы надо распечатывать и финал, ведь неплохая сетка у Арины.



Все-таки она быстрее двигается, чем Каролина Плишкова. В этом аспекте у неё есть явное преимущество. Плишкова на траве играет за счёт подачи. У нее плотные и тяжелые удары, у неё хороший форхенд. Но она двигается медленнее, чем Соболенко. Этот момент повлияет на игру.



Арина должна быть готова и психологически. Хочется верить, что она не испугается. Этот матч — это прямая дорога к финалу на Шлеме. Соболенко, скорее всего, победит, но Плишкова просто так не проиграет, поэтому девушки должны сыграть больше 18,5 гейма. Ждем Соболенко в первом финале», — сказала Чакветадзе.