Эшли Барти — Анжелика Кербер: прогноз Павла Кириченко на встречу Уимблдона

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил прогноз на полуфинальный матч Уимблдона между Эшли Барти и Анжелик Кербер.



Ставка: ТМ 62.5 невынужденных ошибок за 1.85.



«Эшли Барти играет в атакующий теннис, любит мощно пробивать по мячу и, как следствие, делала на этом турнире в среднем 1.33 невынужденной ошибки за гейм. Разброс по матчам отличается и сложно его подвести к общему знаменателю, ибо количество невынужденных ошибок напрямую зависит от стиля игры соперниц. Отмечу только, что максимум от австралийки — это 36 «анфорсов» в самом первом матче на турнире и единственном пока для неё трёхсетовом.



Кербер играет в более осторожный теннис и как раз любит ждать ошибок от соперниц, сама рискуя не очень часто. Немка в среднем делает 0.96 невынужденные ошибки за гейм.



Если заняться несложной математикой и судить по средним показателям, то теннисисткам нужно 27 геймов, чтобы вдвоем суммарно приблизиться к предлагаемому тоталу 62.5 невынужденные ошибки. А тотал геймов на матч на 6 единиц ниже. Можно сделать вывод, что тотал в огромной долей вероятности устоит в двухсетовом матче и остаются определенные шансы на выигрыш в трёх сетах, если они не слишком затянутся.



В матчах Барти на этом турнире тотал в 62.5 невынужденные ошибки ни разу не пробивался, максимально Эшли на пару с соперницами набивали 56 анфорсов. У Кербер в одном единственном долгом трехсетовом матче было 79 анфорсов на пару с Соррибес-Тормо, в четырех остальных — даже не более 50.



Картина игры вырисовывается довольно прозрачно — первым номером должна играть Барти, она банально мощнее бьет по мячу. В 4 из 5 игр на турнире Эшли делала больше невынужденных ошибок и пробивала фору -1.5. Кербер, в свою очередь, в 4 матчах из 5 делала меньше двойных ошибок, причем с большой разницей. Поэтому фора -1.5 по невынужденным ошибкам на австралийку смотрится очень логичным выбором», — сказал Кириченко.