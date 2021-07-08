Арина Соболенко — Каролина Плишкова: ставка Надежды Петровой на полуфинал Уимблдона

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Уимблдона Каролина Плишкова — Арина Соболенко.



Ставка: победа Соболенко с форой (-2.5) за 1.73.



«Чешка Каролина Плишкова (13-я ракетка мира) против Арины Соболенко из Беларуси (4-я ракетка мира). Они дважды играли между собой и оба раза побеждала Соболенко. Один раз они даже встречались на травяном покрытии, в трёх сетах Арина победила.



Вообще для Соболенко сезон складывается просто замечательно. Она сейчас поднялась на самую высокую для себя позицию в рейтинге. А вот Плишкова очень много проигрывает тех матчей, где просто обязана побеждать. Иногда складывается впечатление, что мотивация у неё пропала. Единственный у неё нормальный результат был финал турнира в Риме, и то там она умудрилась проиграть польке Свёнтек — 0:6, 0:6. Нет у неё огонька в глазах. Сейчас она дошла до полуфинала. Если честно, мне кажется, что сетка у неё сложилась удачная.



Арина, конечно, молодец — она боец и наверняка хочет большего. Понимает, что есть реальная возможность выйти в финал турнира «Большого шлема» и то, что она играет с соперницей, которую она уже побеждала, и не раз. Это тоже должно ей придавать уверенность. По стилю игры Плишкова ей подходит. И та и другая не любят затяжные розыгрыши. Соболенко сейчас на кураже. Выбираю ставку «победа Соболенко с форой (-2.5)», — сказала Петрова.