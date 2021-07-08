«Тампа» — «Монреаль»: результат 5-го матча, кто победил, какой счёт, как сыграли

В пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии – 4-1.



Единственную шайбу забросил Росс Колтон. Российский форвард Никита Кучеров за 19.36 на площадке пять раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Голкипер Андрей Василевский оформил шат-аут, совершив 19 сейвов из 19 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 20.43 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «0».



Защитник «Канадиенс» Александр Романов за 12.43 сделал один бросок по воротам и заработал показатель полезности «0».

Ставки на победу «Тампы» принимались с коэффициентом 1.68: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1680 рублей. Ничья в основное время оценивалась в 4.75, победа «Монреаля» — в 4.70.

Тотал меньше 5.5 шайбы шёл за 1.71, тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.41, тотал меньше 2.5 шайбы — за 7.20. На точный счёт 1:0 давали 40.0, на успех «Лайтнинг» с учётом овертайма — 1.31.