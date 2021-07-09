Маттео Берреттини – Хуберт Хуркач: прогноз Анны Чакветадзе на полуфинал Уимблдона

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Маттео Берреттини – Хуберт Хуркач в полуфинале Уимблдона-2021.



Ставка: ТБ 39.5 за 1.84.



«Если Маттео Берреттини многие ждали на этой стадии турнира (он очень хорош на траве, выиграл Квинс Клаб перед стартом Уимблдона), то Хуберт Хуркач сюрприз. Не скажу, что он стал открытием, его и так знали. Думаю, все помнят его победу на «Мастерсе» в Майами в этом году. Но все же здесь большинство видело Даниила Медведева. Но поляку помогла погода — их матч с Медведевым перенесли под крышу, и там уже Хуркач был гораздо сильнее. А затем Хуберт сокрушил Роджера Федерера. Не думаю, что это стало сюрпризом. Хуркач быстрее, моложе и мощнее. Это матч и показал.



Здесь два довольно молодых теннисиста, оба прекрасно подают, козырь каждого из них — мощь. Я не думаю, что в этом матче будет много брейков. Предполагаю, что тай-брейков будет как минимум два. Плотная борьба будет. И матч, на мой взгляд, растянется минимум на 4 сета.



Поэтому поставлю на то, что будет сыграно минимум 40 геймов. Фаворит Берреттини, он более разнообразен, у него отличный резаный слева, но Хуркач поборется», — сказала Чакветадзе.