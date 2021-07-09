Новак Джокович — Денис Шаповалов: прогноз Сергея Фомина на матч Уимблдона

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/2 финала Уимблдона Новак Джокович — Денис Шаповалов.



Ставка: индвидиуальный тотал брейков Шаповалова больше 1 за 1.79.



«Новак Джокович танком мчится ко всевозможным рекордам. Два шага осталось до очередного «шлема» — потенциально третьего в сезоне из трех, а соперники остались более чем проходные.



С Денисом Шаповаловым серб встречался семь раз, уступив лишь однажды. Молодой канадец хороший ход набрал здесь, терять ему нечего — на борьбу может рассчитывать, но в победу не верится. Уж слишком часто терял концентрацию Денис в предыдущих матчах и вполне мог вылететь уже от Карена Хачанова.



В качестве ставок приглянулась статистика, а точнее, брейки. Полагаем, что Джокович сделает минимум один брейк в первом и втором сетах, а Шаповалов — в матче. Кэфы дают играбельные. Обоих сложно назвать «подаванами», трава на кортах к концу турнира начала стираться, стало больше розыгрышей», — сказал Фомин.