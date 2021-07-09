Новак Джокович — Денис Шаповалов: прогноз Сергея Фомина на матч Уимблдона

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/2 финала Уимблдона Новак Джокович — Денис Шаповалов.
Ставка: индвидиуальный тотал брейков Шаповалова больше 1 за 1.79.
«Новак Джокович танком мчится ко всевозможным рекордам. Два шага осталось до очередного «шлема» — потенциально третьего в сезоне из трех, а соперники остались более чем проходные.
С Денисом Шаповаловым серб встречался семь раз, уступив лишь однажды. Молодой канадец хороший ход набрал здесь, терять ему нечего — на борьбу может рассчитывать, но в победу не верится. Уж слишком часто терял концентрацию Денис в предыдущих матчах и вполне мог вылететь уже от Карена Хачанова.
В качестве ставок приглянулась статистика, а точнее, брейки. Полагаем, что Джокович сделает минимум один брейк в первом и втором сетах, а Шаповалов — в матче. Кэфы дают играбельные. Обоих сложно назвать «подаванами», трава на кортах к концу турнира начала стираться, стало больше розыгрышей», — сказал Фомин.
- 9 июля 2021
-
11:00
-
10:00
- 8 июля 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:47
-
07:38
-
00:40
- 7 июля 2021
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00