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Новак Джокович — Денис Шаповалов: прогноз Сергея Фомина на матч Уимблдона

Новак Джокович — Денис Шаповалов: прогноз Сергея Фомина на матч Уимблдона
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/2 финала Уимблдона Новак Джокович — Денис Шаповалов.

Ставка: индвидиуальный тотал брейков Шаповалова больше 1 за 1.79.

«Новак Джокович танком мчится ко всевозможным рекордам. Два шага осталось до очередного «шлема» — потенциально третьего в сезоне из трех, а соперники остались более чем проходные.

С Денисом Шаповаловым серб встречался семь раз, уступив лишь однажды. Молодой канадец хороший ход набрал здесь, терять ему нечего — на борьбу может рассчитывать, но в победу не верится. Уж слишком часто терял концентрацию Денис в предыдущих матчах и вполне мог вылететь уже от Карена Хачанова.

В качестве ставок приглянулась статистика, а точнее, брейки. Полагаем, что Джокович сделает минимум один брейк в первом и втором сетах, а Шаповалов — в матче. Кэфы дают играбельные. Обоих сложно назвать «подаванами», трава на кортах к концу турнира начала стираться, стало больше розыгрышей», — сказал Фомин.

Новак Джокович — Денис Шаповалов. Прогноз: у серба нет конкурентов. Выносите кубок! Новак Джокович — Денис Шаповалов. Прогноз: у серба нет конкурентов. Выносите кубок!
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