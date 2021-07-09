Маттео Берреттини – Хуберт Хуркач: ставка Надежды Петровой на матч 1/2 финала Уимблдона

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Уимблдона Маттео Берреттини – Хуберт Хуркач.
Ставка: победа Хуркача за 2.75.
«Очень интересный и, самое главное, сложнопрогнозируемый полуфинал. Маттео Берреттини (25 лет, 9-я ракетка мира) и польский теннисист Хуберт Хуркач (24 года, 18-я ракетка мира). Играли они между собой дважды: 1-1 по личным встречам. Последняя победа была за Хуркачем. Он в первом круге турнира в Майами тогда переиграл Берреттини и как раз там польский теннисист заявил о себе, став победителем турнира.
Хуркач – опасный теннисист. Далеко он никогда не проходил на этом турнире, но вот победа над Медведевым в пяти сетах и, конечно, успех в поединке над Федерером (в трех (!) сетах) заставляют серьёзно задуматься. Несмотря на то, что швейцарец не играл в свой лучший теннис, всё равно напряжение, корт, такая звезда перед ним. В общем, Хуркач спокойно справился и разобрался.
Берреттини не специалист на травяном покрытии. Да и вообще, итальянцы никогда не отличались результатами на траве. Игра Хуркача больше подходит к этому покрытию – он мощно подаёт, у него сумасшедший удар справа, постоянно идёт вперёд на сетку, что очень важно в мужском теннисе. Всё это он делает, играет спокойно – никаких эмоций. На мой взгляд, фаворит поляк. Ставлю на победу Хуркача», — сказала Петрова.
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