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Новак Джокович — Денис Шаповалов: прогноз Анны Чакветадзе на игру Уимблдона

Новак Джокович — Денис Шаповалов: прогноз Анны Чакветадзе на игру Уимблдона
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Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович — Денис Шаповалов в полуфинале Уимблдона-2021.

Ставка: ТБ 32.5 за 1.85.

«Джокович легко переиграл Мартона Фучовича. Были у него ошибки невынужденные и двойные. Не идеально сыграл серб, но этого оказалось достаточно. Мартон Фучович не смог зацепиться за сет в этой встрече.

А вот Шаповалов сможет зацепиться. Он сейчас отлично выглядит и как будто забыл обо всех сложностях, которые его преследовали. Он пропустил «Ролан Гаррос», была травма, но зато хорошо потренировался.

Шаповалов сейчас выглядит очень прилично. Корт ему подходит, терять нечего. Шаповалов сумеет настроиться, сыграет легко и свободно. Думаю, что они сыграют больше 32,5 гейма», — сказала Чакветадзе.

Новак Джокович — Денис Шаповалов. Прогноз: у серба нет конкурентов. Выносите кубок! Новак Джокович — Денис Шаповалов. Прогноз: у серба нет конкурентов. Выносите кубок!
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