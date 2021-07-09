Новак Джокович — Денис Шаповалов: прогноз Павла Кириченко на игру 1/2 финала Уимблдона

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил прогноз на полуфинальный матч Уимблдона между Новаком Джоковичем и Денисом Шаповаловым.



Ставка: индивидуальный тотал брейков Шаповалова больше 1 за 1.79.



«В пятницу за выход в финал Уимблдона будут бороться Новак Джокович и Денис Шаповалов.



Джокович идет по сетке легко и уверенно — серьезных преград на пути к титулу у первой ракетки мира не видно. Статистика Джоковича близка к идеалу, что опять же показывает уровень сопротивления, который создают ему соперники.



Свою подачу Джокович совсем не проигрывал на текущем турнире Кевину Андерсону, что из семейства древесных, и Кристиану Гарину (чилиец имел два брейк-пойнта, но не реализовал). По разу до брейка добирались Джейк Драпер и Мартон Фучович, дважды брал подачу серба Денис Кудла. Теннис Дениса Шаповалова хорошо подходит для травы — мощная подача, плотные удары, высокий темп. Но канадец очень нестабилен, поэтому, чтобы рассчитывать на победу, ему придется очень сильно постараться и терпеть безошибочное занудство Джоковича. На бумаге Шаповалов выглядит самым сложным соперником для Джоковича на турнире, да и банально по рейтингу он превосходит всех предыдущих.



Взять хотя бы раз подачу Джоковича Шаповалову точно по силам. Тут и Джокович должен дать шанс, как это делал в матче с Фучовичем — все-таки Новак не робот. Да и сам канадец принимает хорошо. Удивлюсь, если в этом матче ни разу Джокович не проиграет свою подачу. Поэтому ставка на ИТБ (1) брейка Шаповалова выглядит весьма заманчивой», — сказал Кириченко.