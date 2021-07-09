Колумбия — Перу: прогноз Игоря Кытманова на матч Кубка Америки

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч за третье место Кубка Америки Колумбия — Перу.



Ставка: ТБ 2.5 за 2.07.



«Перу – Колумбия — матч за третье место на Копа Америка. Напомню, что на групповом этапе перуанцы выиграли (2:1). У перуанцев основная результативность зависит от Джанлуки Лападулу, основного центрального нападающего, который находится в хорошей форме. Нужно отметить, что и Андре Каррильо возвращается в стартовый состав после пропуска полуфинала из-за дисквалификации. В матче с бразильцами его не хватало. Гарека, я думаю, вернётся к схеме 4-2-3-1 во встрече с Колумбией.



У обеих команд нет никаких проблем с составом. Хуан Куадрадо в строю, Луиз Диас в отличной форме. Вернулся он в состав после пропуска двух матчей в групповом этапе. Он сравнял счёт с Аргентиной в полуфинале. Перу и Колумбия, команды, которые предпочтут играть от себя. Матч за третье место — это не финал, и я думаю, что игра будет более открытая, нежели это будет полуфинальная или же финальная игра. Перуанцы находятся в хорошей форме. На старте турнира они уступили 0:4 Бразилии, но с тех пор не проигрывают. Победили Колумбию и Венесуэлу, с Эквадором сыграли хорошо, против Парагвая в четвертьфинале выиграли по пенальти, показав яркий атакующий футбол. Силу колумбийцев мы уже видели. Они очень достойно смотрелись в игре с Бразилией и Аргентиной. Мощнейшая колумбийская атака — Сапата, Муриэль, Луиз Диас и Хуан Куадрадо. Мне кажется, что это будет результативным. Моя ставка тотал больше 2.5 гола», — сказал Кытманов.