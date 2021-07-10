Аргентина — Бразилия: прогноз Александра Вишневского на финал Кубка Америки

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч финала Кубка Америки Аргентина — Бразилия.



Ставка: Аргентина выиграет титул за 2.45.

«Пока Лионель Месси проводит свой лучший турнир в составе сборной. Напомню, что Месси со сборной Аргентины ничего не выигрывал. У него была победа на Олимпиаде, у него была победа в юношеском чемпионате мира. Но вот со взрослой сборной пока не складывается. В 2015 и 2016 годах Месси со сборной доходил до финала и всякий раз по пенальти проигрывал сборной Чили.



На чемпионате мира проигрывал. Это заставляет Месси быть мотивированным как никогда. Сейчас он забивает красивые голы, отдаёт передачи. Очевидно, что он будет признан лучшим игроком турнира, так как сейчас он в ударе, как никогда.



Что ему мешало так играть раньше? Возможно, болельщики, так как сейчас Кубок Америки проходит при пустых трибунах. На «Маракана» запланирован всего один матч — финальный. Поэтому бразильцам на своём легендарном стадионе сыграть при пустых трибунах может быть психологическим дискомфортом.



В целом, сборная Бразилии не очень впечатляет. У неё была хорошая группа, легкие соперники, легкий путь к финалу. Но вот против последних соперников, а именно сборной Перу, которая играла не боевым составом, бразильцы показали не совсем внятный футбол. Победа была со счётом 1:0. Да, в группе была победа 4:0, но в целом Бразилия не производит такого мощного впечатления.



Многие говорят, что Бразилия играет в пол ноги и на свою проектную мощность ещё не выходила. Ещё не было соперника у Бразилии, которая заставит играть ее в полную силу.



Аргентина, наверное, заставит. Аргентинцы смотрятся хорошо. Не только Лионель Месси был в ударе, но и другие игроки. Фактор своих трибун тут нивелируется. Меня немного удивляет, что в букмекерской линии Бразилия идёт очевидным фаворитом. Ставить на победу сборной Аргентины можно с высоченным коэффициентом — 2.45.



Мне кажется, что эта ставка валуйная. Поставить на чемпионство Аргентины — это неплохая идея. Учитывая, в какой форме Месси, как он жаждет выиграть трофей, как он готов. Не стоит забывать, что матчи без зрителей и слышно, кто кому кричит. Месси сейчас реально заведён, мотивирован. Это реально его турнир».