Аргентина — Бразилия: ставка Игоря Кытманова с коэффициентом 9.70 на матч Кубка Америки

Известный спортивный комментатор Игорь Кытманов дал прогноз на финал Кубка Америки Аргентина – Бразилия.



Ставка: победа Бразилии в серии пенальти за 9.70.

«Надо сказать, что если бразильцы на групповом этапе выглядели командой космической, с другой планеты, то плей-офф команда Тите прошла весьма скромно.



Я думаю, что матч с Аргентиной будет как раз тем, когда соперник может упереться, и матч будет проблемным для Бразилии. И те и другие обладают звёздами. У Бразилии под вопросом участие Алекса Сандро, но Лодри проводит хороший турнир. Он сыграет на его позиции. Насколько я понимаю, не будет Габи Жезуса, у которого дисквалификация.



Финал очень непредсказуем. Всегда очень тяжело делать прогнозы на финальную игру. У Аргентины есть Лионель Месси. Он является важным фактором для команды Аргентины. Предполагаю, что Аргентина не проиграет в финале в основное время. Со всех сторон, по моему мнению, это всё же ничейная игра.



Матч будет очень упорным. Аргентинцы уже били пенальти на этом турнире и прошли команду Колумбии. Возможно, это предстоит и в грядущей встрече. Да, у Бразилии есть Неймар, но на данный момент у них нет лучшего игрока мира.



Команда Тите — это команда академическая на данный момент, выигрывает она не крупно. С командой Аргентины возникнут точно серьёзные проблемы. Для Лионеля Месси — это, возможно, последний шанс выиграть Кубок Америки.



Предполагаю, что матч дойдёт до серии послематчевых пенальти, где сильнее и предпочтительнее выглядит Бразилия по уровню бьющих. Аргентина уже прошла это горнило. Вполне вероятно, что именно в финальной встрече споткнётся. Коэффициент очень неплохой, зашкаливает за 9. Можно рискнуть и взять победу Бразилии по итогам серии пенальти».