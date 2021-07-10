Бой Порье — Макгрегор 3: где смотреть онлайн UFC 264, какие прогнозы и ставки

В ночь с 10 на 11 июля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт вечер единоборств UFC 264. В его главном бою встретятся экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион в лёгком весе Дастин Порье. Начало — не ранее 7:00 мск.
Видеотрансляцию главного боя турнира UFC 264 между Конором Макгрегором и Дастином Порье можно будет посмотреть онлайн в России на телеканале «РЕН ТВ».
Букмекеры дают равные шансы на успех обоих бойцов. И победу Макгрегора, и успех Порье оценивают одинаковым коэффициентом 1.92 (по 49% вероятности). На ничейный исход боя можно сделать ставку с коэффициентом 55.00 (2%).
В то же время аналитики букмекерских контор не сомневаются в том, что бой завершится досрочно. Ставку на такое развитие событий можно сделать за 1.25, а вероятность того, что нас ждёт полный бой, оценивают коэффициентом 3.56. При этом на нокаут от Макгрегора можно поставить за 2.30, а на то, что американец отправит Ноториуса в нокаут, можно сделать ставку с коэффициентом 3.00.
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