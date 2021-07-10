Кард UFC 264 — список всех участников турнира 11 июля, все бои, на кого ставить

В ночь с 10 на 11 июля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт вечер единоборств UFC 264. В его главном бою встретятся экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион в лёгком весе Дастин Порье. Начало — не ранее 7:00 мск.



Видеотрансляцию главного боя турнира UFC 264 между Конором Макгрегором и Дастином Порье можно будет посмотреть онлайн в России на телеканале «РЕН ТВ».



Всего в ходе турнира UFC 264 состоится 13 поединков. Пять из них придутся на основной кард. Полный кард вечера единоборств выглядит следующим образом.



Основной кард



Дастин Порье — Конор Макгрегор

Гилберт Бёрнс — Стивен Томпсон

Тай Туйваса — Грег Харди

Ирен Алдана — Яна Куницкая

Шон О'Мэлли — Крис Мотинью



Предварительный кард



Карлос Кондит — Макс Гриффин

Микель Перейра — Нико Прайс

Райан Холл — Илия Топурия

Дрикю дю Плесси — Тревен Жиль



Ранний предварительный кард



Дженнифер Майя — Джессика Ай

Омари Ахмедов — Брэд Таварес

Жалгас Жумагулов — Джером Ривера

Ален Амедовский — Ху Яозон



Букмекеры дают равные шансы на успех обоих бойцов. И победу Макгрегора, и успех Порье оценивают одинаковым коэффициентом 1.92 (по 49% вероятности). На ничейный исход боя можно сделать ставку с коэффициентом 55.00 (2%).



В то же время аналитики букмекерских контор не сомневаются в том, что бой завершится досрочно. За 1.25 можно сделать ставку на такое развитие событий, ну а вероятность того, что нас ждёт полный бой, оценивают коэффициентом 3.56. При этом на нокаут от Макгрегора можно сделать ставку за 2.30, а на то, что американец отправит Ноториуса в нокаут, можно сделать ставку с коэффициентом 3.00.