Аргентина — Бразилия: онлайн-трансляция матча 11 июля, где смотреть финал Кубка Америки

11 июля 2021 года состоится матч финала Кубка Америки Аргентина — Бразилия. Начало игры — в 3:00 мск.



Встреча состоится в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». В прямом эфире матч покажет «Okko Спорт».



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бразильцам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех сборной Аргентины оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.40.



Букмекеры считают, что матч финала Кубка Америки Аргентина — Бразилия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют аргентинцы, сыграет коэффициент 1.60. Гол бразильцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12.



Итоговый успех Бразилии доступен за 1.61, а итоговая победа Аргентины — за 2.45.