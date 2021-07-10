Аргентина — Бразилия: эксперты назвали фаворита финала Кубка Америки

11 июля 2021 года состоится матч финала Кубка Америки Аргентина — Бразилия. Начало игры — в 3:00 мск.
Встреча состоится в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». В прямом эфире матч покажет «Okko Спорт».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бразильцам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех сборной Аргентины оценён экспертами в 3.90. А ставки на ничью принимаются за 3.40.
Букмекеры считают, что матч финала Кубка Америки Аргентина — Бразилия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют аргентинцы, сыграет коэффициент 1.60. Гол бразильцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. А поставить на «обе забьют» можно за 2.12.
Итоговый успех Бразилии доступен за 1.61, а итоговая победа Аргентины — за 2.45.
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