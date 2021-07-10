Ирен Алдана — Яна Куницкая: прогноз Глеба Кожикова на бой UFC 264

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Ирен Алдана – Яна Куницкая в рамках турнира UFC 264.



Ставка: победа Куницкой за 2.10.

«33-летняя мексиканка по прозвищу Robles, профессиональный рекорд 12-6, тренируется в зале Lobo Gym MMA, 3-й номер лучших бойцов женской легчайшей весовой категории UFC. Алдана дебютировала в сильнейшем промоушене мира в 2016 году и поначалу дела шли не очень, но затем она заметно стала прогрессировать и чуть было даже недавно не дошла до контендерского поединка. Ирен обладает хорошей ударной техникой, футворком, ахиллесовой пятой являются борьба и партер.



Куницкая родом из Мурманска. Профессиональный рекорд 14-5, тренируется в Америке, в зале Fight Spirit Gym вместе со своим мужем – бойцом UFC Тиаго Сантосом. Яна дебютировала в UFC в 2018 году и сразу же вышла на поединок против опаснейшей Кристины Жустино и ожидаемо проиграла. Но в последующем она показала существенный прогресс во всех аспектах и победила в 4 боях из 5.



На мой взгляд, Яна не уступает Ирен ни в одном аспекте — и коэффициент 2.10 на её победу считаю выгодным. В стойке я не верю, что Алдана будет перебивать, а если бой перейдёт в партер, то в этом аспекте у россиянки, на бумаге, должно быть существенное преимущество. Кроме того, Куницкая в своих поединках наносит соперницам много урона, что может повлиять на судей при вынесении решения, как это произошло в её последнем бою против Виеры. Поболеем за Яну и поставим на её победу, тем более в качестве андердога».