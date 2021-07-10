Аргентина — Бразилия: прогноз Василия Уткина на матч финала Кубка Америки

Российский спортивный журналист Василий Уткин дал прогноз на финал Копа Америка Аргентина — Бразилия.
Ставка: итоговая победа Аргентины за 2.63.
«Ночью состоится финал Копа Америка, Бразилия будет играть с Аргентиной. И Бразилия определённо фаворит. Не только потому, что команда играет дома и у Бразилии сильнее атака. У Бразилии сильнее и оборона. Тем не менее в этом матче мне хочется поспорить с вами со всеми и просто захотеть, в конце концов, справедливости, которая не очень появлялась в матчах за последнюю неделю.
Я очень хочу, чтобы сборная Аргентины в год памяти Марадоны выиграла наконец-то свой трофей с Лео Месси. Они все этого здорово заслужили. И поэтому (я обычно так не поступаю) сегодня я сделаю ставку на то, за что болею, — проход Аргентины, то есть Аргентина выиграет кубок».
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