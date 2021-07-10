Италия — Англия: прогноз Игоря Семшова на финал Евро-2020

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов дал прогноз на матч Евро-2020 Италия – Англия.



Ставка: итоговая победа Италии за 2.00.

«Финал предстоит достаточно интересный. Команды, правда, находятся немного не в равном положении, потому как англичане практически весь турнир играли дома. Странный чемпионат, столько стран его принимают и при всём этом одна сборная практически все матчи проводит на своём стадионе, в своей стране.



Англию просто «за уши» вытащили в финал. Да, они играли неплохо, получше датчан, тем более в дополнительное время, но такие пенальти нельзя ставить. Грубейшая судейская ошибка.



Лично я буду болеть в финале за Италию. Ребята молодцы — достойно выглядели на протяжении всего турнира. Итальянцы прошли сильные сборные Испании и Бельгии. Надеюсь, что итальянцы будут сильнее англичан. Каким будет итоговый счёт? Поставил бы на 2:1. А вообще, очень тяжело угадать счёт в футболе, особенно в матче чемпионата Европы и, кроме того, не рядовой игре, а финальном поединке, где на кону Кубок Европы.

У англичан преимущество своего поля и, соответственно, свои болельщики. Итальянцы хороши — у них есть хороший шанс поднять над своими головами Кубок Европы. Думаю, Италия переиграет Англию по тактике. Ставлю на то, что Италия станет чемпионом Европы».