Аргентина — Бразилия: прогноз Ровшана Аскерова на финальный матч Кубка Америки 11 июля

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на финал Кубка Америки Аргентина — Бразилия.

Ставка: гол Месси за 2.70, тотал больше 2.5 гола за 2.55.

«Южноамериканская классика. И тут статистика на стороне хозяев турнира. Для начала — они хозяева, и этим сказано многое. В принципиальном противостоянии с заклятыми соперниками аргентинцы не побеждают с 2006 года. Это два. И есть третье — проклятье Месси, который не выигрывает на уровне сборных ничего, кроме Олимпиады. Но когда это было?



Тем не менее, именно последнее вообще не актуально и не рассматривается, потому что мистика — она не из мира футбола.



Просто Тите — прекрасный тренер, искушённый тактик и стратег. Поэтому всё складывается в пользу Бразилии. Правда, эффект родного стадиона в 1950 году не помог, а скорее помешал сборной Бразилии стать чемпионом мира. Но нынешняя Бразилия — команда чересчур прагматичная и осторожная. При этом она всё равно остаётся лучшей командой континента.



В плей-офф сборная Тите штамповала победы со счётом 1:0 и дошла до решающего матча. Разница мячей 12-2. В общем-то весь турнир был прелюдией этой встречи. Бразильцы считаются безоговорочными фаворитами. В пяти последних играх аргентинцы не могут забить бразильцам. Так что всё загоняет нас на победу Бразилии с тоталом меньше.



Но ведь это футбол. И в такой сложный сезон. Поэтому есть возможность пойти против течения».