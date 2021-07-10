Дастин Порье — Конор Макгрегор: прогноз Армана Царукяна на бой UFC 264

Российский боец Арман Царукян дал прогноз на бой Дастин Порье – Конор Макгрегор, который состоится в рамках UFC 264.



Ставка: победа Макгрегора за 2.13.

«Чтобы увеличить шансы на победу, Порье нужно будет работать в изматывающей манере, давить Конора, прессинговать, пытаться перевести и затягивать бой – в 4–5-й раунды. Мне кажется, что ему надо больше клинчевать, пытаться навязывать свою игру.



Конор в этом бою должен двигаться на дистанции, бить издалека и пытаться контратаковать. Как мы знаем, он умеет очень сильно контратаковать руками, думаю, что он попытается закончить бой досрочно в первых раундах. Это вполне реально, так как у него в руках пушки. Я не уверен, что Конору хватит выносливости на пять раундов – как мы знаем, у него есть пробелы в выносливости.



Думаю, что Конор готов к бою, он сможет драться пять раундов, но темп Порье он не выдержит. В этом бою Конор более мотивирован, чем в прошлом бою, так как он проиграл свой последний бой. Если он сейчас проиграет, то на него это будет очень сильно давить. Он попытается всеми силами выиграть этот бой. Он хорошо подготовился. Поражения мотивируют, тебе хочется выиграть, так как вкус победы не описать словами».