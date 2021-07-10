Порье — Макгрегор: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой 11 июля
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Российский профессиональный боец MMA, обладатель Кубка мира Эдуард Вартанян дал прогноз на бой Дастин Порье — Конор Макгрегор в рамках UFC 264.
Ставка: победа Дастина Порье за 1.85.
«Противостояние Дастина Порье и Конора Макгрегора — это трилогия, будет третий бой. В первом поединке выиграл Конор, причём сделал это очень быстро, нокаутом в первом раунде. Во втором бою сильнее был Порье. Тоже быстро — во втором раунде. Случилось это совсем недавно, в начале 2021 года.
Я думаю, что если Порье будет и дальше нивелировать сильные стороны Макгрегора, а это передвижение, то он возьмёт инициативу в свои руки и даже может победить, используя борьбу.
Поэтому я думаю, что в этом бою шансы на победу 55 на 45 в пользу Дастина Порье».
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