Дастин Порье — Конор Макгрегор 3: прогноз Вадима Тихомирова на бой UFC 11.07.2021

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Дастин Порье — Конор МакГрегор в рамках UFC 264.



Ставка: тотал больше 2.5 раунда за 2.20.

«На нас надвигается третий бой Дастина Порье с Конором МакГрегором и второй в этом году. Когда они дрались в начале этого года, я предполагал, что выиграет Дастин Порье, но, послушав Шлеменко и Ахмедова, которые прогнозировали победу МакГрегора, дал прогноз на победу Конора, но, как и многие, ошибся.



Сейчас мне кажется, что Дастин Порье победит. Конор МакГрегор прошёл свой пик. Как говорит Нурмагомедов: «Двух пиков быть не может». При этом МакГрегор сосредоточен на тренировках. Он тренируется в Южной Калифорнии, собрал хорошую команду вокруг себя.



Дастин Порье находится на крепком среднем уровне и очень хорошо себя чувствует. Я предполагаю, что выиграет Порье, но ставить лучше на другое. Есть очень хороший коэффициент 2.20 на тотал раундов больше 2.5.



Это выглядит перспективно, так как если пересмотреть их прежний бой, то там были ошибки у обоих. Порье много пропускал. МакГрегор был нокаутирован и давал вязать себя в клинче. Их третий поединок может получиться продолжительным и довольно-таки скучным. Советую присмотреться к ставке на тотал раундов больше 2.5».