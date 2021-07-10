Италия — Англия: прогноз Александра Вишневского на финальный матч чемпионата Европы

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на финальный матч Евро-2020 Италия — Англия.
Ставка: итоговая победа Италии за 2.00.
«Фаворитом считается сборная Англии. У неё есть преимущество своего поля, она тратила меньше сил, потому что легче был календарь на пути к финалу.
В то же время Италия билась против топов. Обыграла и Бельгию, и Испанию в потрясающем матче. Команда потратила много сил, но, к счастью для Италии, было на сутки больше времени для подготовки для игры на «Уэмбли». В целом сборная Италии выглядела на протяжении всего турнира мощнее.
Не всё так однозначно у Англии. Команда Саутгейта на протяжении всего турнира явно прибавляла. Первый матч против Хорватии 1:0 и против Шотландии, когда они ничего не смогли сделать. Игра была ужасной по качеству. Непонятно было, как эта команда может претендовать на титул.
Однако последние два матча в исполнении команды Саутгейта были по-настоящему качественными. В матче с Данией всё контролировала Англия, а в матче с Украиной всё было решено очень быстро. Кейн и Стерлинг претендуют на звание лучшего игрока чемпионата. В общем, сборная Англии действительно хороша.
Мне кажется, что в этом матче выиграет Италия. На протяжении всего турнира она выглядела лучше. Есть ещё какая-то дрожь в ногах игроков Англии, потому что впервые в истории англичане играют в финале чемпионата Европы. Вся эта история по поводу домашнего финала может создать какие-то психологические проблемы.
Я верю в сборную Италии. Великолепный Бонуччи, Кьеллини, Доннарумма. Есть амбициозные игроки впереди. Не будет хватать Спинаццолы, но в полуфинале против Испании итальянцы доказали, что могут обходиться и без него.
Роберто Манчини должен найти козыри против Англии, более предсказуемой команды. Если дело дойдёт до серии пенальти, то у Италии там будут очень хорошие шансы, так как Доннарумма является настоящим мастером по отражению пенальти, чего о Пикфорде вряд ли можно сказать.
Поэтому моя ставка — проход сборной Италии. Коэффициент на победу итальянцев — 2.00. Это не железобетонная ставка. Италия всё же не очевидный фаворит. В том матче может быть три результата, но ставка на Италию именно с коэффициентом 2.00 мне кажется вполне валуйной».
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