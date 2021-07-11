Италия — Англия: прогноз Алексея Андронова на финал Евро-2020

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч Италия – Англия в финале Евро-2020.



Ставка: итоговая победа Италии за 2.02.

«Финал чемпионата Европы – Италия – Англия. Классическая история, две большие сборные. Англичане всё это сопровождают фразой о том, что футбол возвращается домой, а итальянцы их троллят в ответ, намекая про незаслуженный пенальти в полуфинале.



Думаю, что обе команды заслужили участие в этом финале, потому что они действительно здорово играли на этом Евро большую часть матчей, хотя были игры и не совсем понятные, что у Италии, что у Англии.



Финал — это отдельная история, это подведение итогов цикла, который команда прошла за последние несколько лет. Итальянцы после истории с падением Стерлинга должны выглядеть более уверенно – не даст второй раз судья такой пенальти в пользу Англии.



Италия должна играть в свой футбол, на мой взгляд, более компактный и интересный. У букмекеров фаворит – Англия, но я считаю, что надо ставить на проход Италии, т.е. её победу в турнире. У них больше разнообразных аргументов, чтобы добиться этого результата».