Аргентина — Бразилия: прогноз Эльвина Керимова на финал Кубка Америки

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч финала Кубка Америки Аргентина – Бразилия.



Ставка: ничья в первом тайме за 1.98.

«Аргентина — очень организованная, тактически дисциплинированная команда, которая часто играет прагматично, когда ведёт в счёте. Это важно понимать, потому что при 0:0 Аргентина доминирует. Аргентина почти во всех матчах позиционно атакует большими силами, атакует разнообразно. Тренер Лионель Скалони часто ротировал состав – костяк есть, но состав ротируется.



Аргентина с огромным трудом прошла Колумбию. Классический сценарий на этой Копе – Аргентина ведёт и играет на удержание. То же самое было и в четвертьфинале с Эквадором. Да, победа была крупная, но очень тяжёлая, потому что при 1:0 у Аргентины были проблемы.



Месси в фантастической форме – 4 гола и 5 результативных передач. Он лучший бомбардир и лучший ассистент турнира. Он побил рекорд Копы – 5 передач до этого никто не делал. Он очень хочет выиграть свой первый турнир со сборной. Думаю, он приложит все усилия, чтобы завоевать кубок.



У Бразилии путь тоже получился непростым, но надо понимать, что она на данный момент — лучшая команда Южной Америки по составу, по уровню игры, по тактическим идеям тренера Тите. У Бразилии глубокая скамейка, есть теневые лидеры, такие, как Лукас Пакета, есть Неймар, который пока тоже не выигрывал со своей сборной Кубок Америки.



Да, в плей-офф Бразилия одержала минимальные победы со счётом 1:0, но при этом чувствовался запас прочности. Думаю, что Бразилия не играла даже на 70% своих возможностей. В финале Бразилия раскроет свой потенциал на полную мощность – Бразилия фаворит, она по многим компонентам сильнее. Но на этом турнире Аргентина выступает очень здорово, её беспроигрышная серия уже длится 17 матчей.



Думаю, первый тайм получится очень осторожным, нервным, напряжённым, с большим количеством фолов и небольшим количеством моментов. Мне кажется, первый тайм завершится вничью. Я не думаю, что в первом тайме произойдёт огромное количество экстраординарных моментов. Скорее это будет разведка перед вторым таймом».