Италия — Англия: прогноз Кирилла Дементьева на матч финала Евро-2020 11 июля

Комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч финала Евро-2020 Италия – Англия.



Ставка: точный счёт 0:0 в первом тайме за 2.31.

«Несколько мыслей о предстоящем финале чемпионата Европы.



Не могу сказать, что я сильно болею за обе команды, поэтому буду абсолютно нейтрален в этом смысле. Я не очень верю, что матч получится зрелищным. Обе команды давно ничего не выигрывали, поэтому победа может быть для каждой стороны просто сумасшедшим достижением.



У меня есть ощущение, что в начале матча осторожность будет превалировать. Не думаю, что мы увидим быстрый гол, поэтому можно рискнуть и поставить на то, что в первом тайме голов не будет.



Ставка рискованная, но она хорошо оплачивается, поэтому имеет право на существование».