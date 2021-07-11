Италия — Англия: прогноз Кирилла Дементьева на матч финала Евро-2020 11 июля
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Комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч финала Евро-2020 Италия – Англия.
Ставка: точный счёт 0:0 в первом тайме за 2.31.
«Несколько мыслей о предстоящем финале чемпионата Европы.
Не могу сказать, что я сильно болею за обе команды, поэтому буду абсолютно нейтрален в этом смысле. Я не очень верю, что матч получится зрелищным. Обе команды давно ничего не выигрывали, поэтому победа может быть для каждой стороны просто сумасшедшим достижением.
У меня есть ощущение, что в начале матча осторожность будет превалировать. Не думаю, что мы увидим быстрый гол, поэтому можно рискнуть и поставить на то, что в первом тайме голов не будет.
Ставка рискованная, но она хорошо оплачивается, поэтому имеет право на существование».
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