Италия — Англия: прогноз Константина Генича на финал Евро-2020

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Италия — Англия в финале Евро-2020.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.51.

«Чемпионат Европы подходит к концу, решающая игра Италия – Англия на «Уэмбли».



Понятно, что у англичан преимущество из-за того, что они играют дома, поэтому болельщики будут неистово гнать команду вперёд. Англия с 1966 года ничего не выигрывала и вообще впервые в истории пробилась в финал чемпионата Европы. Видно, что англичане добирают по ходу турнира – очень хорошие две последние игры они провели. Даже если не брать во внимание несправедливо назначенный пенальти, как мне кажется, в матче с Данией, то она всё равно бы датчан дожала.



Итальянцы героически прошли в серии пенальти сборную Испании. Для них это знаковое событие. Отсутствие Спинаццолы немного обедняет игру на левом фланге, так как Эмерсон не лучшим образом смотрелся. Он не так продуктивен.



У Италии есть свой стиль, у Англии свой, но на кону победа на чемпионате Европы. Вряд ли мы здесь увидим какие-то уникальные решения тренеров и кто-то преподнесёт какие-то сюрпризы – сейчас не время для экспериментов.



Как правило, решающие матчи не получаются очень содержательными и результативными. Будет борьба двух стилей, будет очень тесный и плотный футбол. Италия постарается сыграть сбалансированно, а Англия вряд ли будет лезть на рожон. Я думаю, надо играть низ. Обе команды постараются свести риск к минимуму. Тотал меньше оценивается скромно – коэффициент 1.51. Я бы ещё рассмотрел вариант тотал меньше 2 с коэффициентом около 2.00. Мне кажется, что в этом финале много голов быть не должно».