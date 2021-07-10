Аргентина — Бразилия: прогноз Алексея Смирнова на финал Кубка Америки

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч финала Кубка Америки Аргентина — Бразилия.
Ставка: тотал больше 9.5 угловых за 1.92.
«Для обеих команд путь в финал был не слишком сложным. Я бы даже сказал, что Аргентина и Бразилия играли на малый процент своих возможностей в большинстве матчей Кубка Америки. Теперь же в шаге до заветного трофея поведение этих двух сборных на поле может измениться.
Скорее всего, мы вновь увидим ту же самую осторожность у своих ворот, которую в течение всего турнира показывали коллективы Лионеля Скалони и Тите. Вопрос заключается в том, насколько линия защиты обеих сторон сможет сдерживать нападение такого бешеного уровня. Я думаю, что даже если этот поединок не будет наполнен голами, то в нём будет достаточно острых эпизодов, при которых мяч будет зачастую уходить на угловой».
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