Италия — Англия: прогноз Александра Мостового на матч финала Евро-2020 в Лондоне

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Евро-2020 Италия — Англия.



Ставка: ничья за 3.08.

«Сборная Италии может продолжить свою серию без поражений в 2021 году до бесконечности. Команда блестяще стартовала и не потеряла концентрацию.



На стадии группового этапа «Скуадра адзурра» выиграла все матчи всухую, в четвертьфиналах и на стадиях 1/2 финала уже пропустила, правда, это не помешало в итоге добиться нужного результата.

Сборная Англии ни разу не проиграла в этом году. Единственной осечкой «трёх львов» стала ничья с Шотландией.

Все считают Англию фаворитом. Но я другого мнения — обе команды примерно равны. У соперников одинаковые физические кондиции и сумасшедшая мотивация.



Я остановлюсь на таком варианте исхода, как ничья в основное время. Предполагаю, что судьба первого места на Евро-2020 определится в дополнительное время или в серии пенальти».