Италия — Англия: прогноз Александра Мостового на матч финала Евро-2020 в Лондоне

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Евро-2020 Италия — Англия.
Ставка: ничья за 3.08.
«Сборная Италии может продолжить свою серию без поражений в 2021 году до бесконечности. Команда блестяще стартовала и не потеряла концентрацию.
На стадии группового этапа «Скуадра адзурра» выиграла все матчи всухую, в четвертьфиналах и на стадиях 1/2 финала уже пропустила, правда, это не помешало в итоге добиться нужного результата.
Сборная Англии ни разу не проиграла в этом году. Единственной осечкой «трёх львов» стала ничья с Шотландией.
Все считают Англию фаворитом. Но я другого мнения — обе команды примерно равны. У соперников одинаковые физические кондиции и сумасшедшая мотивация.
Я остановлюсь на таком варианте исхода, как ничья в основное время. Предполагаю, что судьба первого места на Евро-2020 определится в дополнительное время или в серии пенальти».
- 11 июля 2021
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
15:45
-
15:15
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:02
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:20
-
06:30
-
03:00
- 10 июля 2021
-
22:45
-
21:30
-
20:45
-
20:30
-
19:45
-
19:00