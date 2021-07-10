Макгрегор — Порье: беспроигрышная ставка 2000 рублей к главному бою UFC 264
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Рано утром 11 июля по московскому времени состоится главный бой турнира UFC 264 между Конором Макгрегором и Дастином Порье. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 2000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
Забери свой бонус в три простых шага:
1. Зарегистрируйся.
2. Пройди упрощённую идентификацию.
3. Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей на бой Макгрегор — Порье.
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