Италия — Англия: онлайн-трансляция матча, когда начало финала Евро-2020, по какому каналу

11 июля состоится матч финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия. Начало игры — в 22:00 мск.



Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». В прямом эфире игру покажет телеканал «Россия 1».



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Гарета Саутгейта. Поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.15, а успех англичан оценён экспертами в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.12.



Букмекеры уверены, что матч финала чемпионата Европы Италия — Англия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53. Если забьёт Италия, сыграет коэффициент 1.51. Гол Англии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 2.14.



Итоговый успех Италии доступен за 2.05, а победа Англии с учётом дополнительного времени и серии пенальти — за 1.83.