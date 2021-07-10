Дастин Порье — Конор Макгрегор: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC 11 июля

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на бой Дастин Порье – Конор Макгрегор.
Ставка: досрочная победа Макгрегора за 2.40.
«11 июля мы узнаем, чем окончится многолетнее противостояние между Макгрегором и Порье. Здесь не всё так однозначно. Конечно, Дастин Порье лидер рейтинга UFC на данный момент. И боёв он провёл побольше Конора за последние годы, да и в борьбе весьма неплох. Но Макгрегор более искушён в боях такого масштаба.
Ирландец обладает мощнейшим ударом, он очень агрессивен и если уж начинает попадать, то жди быстрого нокаута. Да, он не очень часто выходил в октагон с 2017 года, но он знает, что делать, и не растерял своего умения. Его амбиции и опыт не позволяли проиграть дважды одному бойцу раньше, не позволят и в этот раз.
Я считаю, что это наилучший момент для Макгрегора напомнить о себе. Если он проиграет, то всё будет кончено по большому счёту. Это понимает и сам Конор и приложит все усилия и весь свой потенциал для достижения цели. Уверен, что бой будет ярким, а результат удивит многих. Склонен предполагать, что ирландец окажется сильнее и победит своего оппонента нокаутом».
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