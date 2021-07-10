Аргентина — Бразилия: прогноз Александра Неценко на финал Кубка Америки

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на финал Кубка Америки Аргентина – Бразилия.
Ставка: обе забьют за 2.20.
«На мой взгляд, Бразилия является небольшим, но фаворитом этого противостояния. Давайте разбираться почему. Во-первых, бразильцы – действующие чемпионы Копа Америка. В последних пяти финалах, когда они туда доходили, обязательно выигрывали. Напомню, что два года назад на домашнем турнире Бразилия обыграла аргентинцев в полуфинале со счётом 2:0.
Кроме того, Бразилия уже 16 лет не проигрывает Аргентине в официальных матчах. Также стоит отметить, что семь лет подряд бразильцы не проигрывают домашние матчи. Если брать домашние матчи Бразилии именно в рамках Кубка Америки, то «пентакампеоне» не уступают с 1975 года.
У Аргентины есть свои козыри. Команда не проигрывает уже 19 матчей подряд. Также именно на этом Копа Америка Аргентина показывает яркий, качественный и, самое главное, результативный футбол. Если сравнивать с показателями Бразилии, то они будут равными — одна ничья и все остальные победы.
В прекрасной форме находится Лионель Месси, который был причастен к 9 мячам из 11. На его счету четыре гола и пять результативных передач. Кроме того, у аргентинцев есть одна любопытная черта — во всех шести матчах этой Копы Аргентина открывала счёт. Причём в четырёх случаях она делала это в первые 15 минут матча.
Аргентина сейчас является качественным оппонентом Бразилии, а Месси наконец-то мечтает что-то выиграть в составе сборной. Это отличный для него шанс, ведь Лионель моложе не становится.
Все же я думаю, что в этом матче обе команды забьют, поэтому я беру эту ставку».
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